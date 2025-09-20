السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
الأمن العام يسقط نادي تدليك "وهمي"

منذ 4 ساعات
في عملية نوعية وحاسمة، داهمت قوة من المديرية العامة للأمن العام بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مرسال الحداد نادي تدليك في البقاع الأوسط بعد ورود معلومات مؤكدة عن استغلاله كغطاء لأعمال منافية للآداب العامة.

المداهمة أسفرت عن توقيف صاحب النادي وخمس عاملات متورطات داخله، في خطوة تؤكد أنّ الأمن العام لن يتهاون مع أي محاولة للعبث بالقيم الاجتماعية أو التلاعب بالقانون تحت أي ستار أو عنوان.

أبناء المنطقة استقبلوا هذه الضربة الأمنية بارتياح كبير، معتبرين أنّ هذه الإجراءات الصارمة ضرورية لاجتثاث أوكار الدعارة وتجار المخدرات، وحماية بيئتهم من التلوّث الأخلاقي الذي يهدد أجيالهم.

