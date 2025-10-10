الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
الأمن العام يفكك شبكة تعمل لصالح إسرائيل.. وهذا ما كشفته التحقيقات!

منذ 4 دقائق
الأمن العام

صدر عن المديرية العامة للأمن العام – ‎مكتب شؤون الإعلام ‎البيان التالي:

ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.

بنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية.

على أثر ذلك قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم:

* اللبناني/البرازيلي م. ص
* الفلسطيني إ. ع
* اللبناني ع. ش
* اللبناني أ. غ

سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.”

