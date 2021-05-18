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الأمن العام ينبّهكم من هذا التطبيق… وهذه علاقة اسرائيل

18 - مايو - 2021
استخدام الهاتف الذكي

استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

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اعلن الأمن العام اللبناني، أنه في إطار المتابعة الدائمة لبعض التطبيقات المشبوهة ولا سيّما تلك المنشأة من قبل اسرائيل، تبيّن أخيرا شبهات حول أحد التطبيقات المسمى CALL APP لناحية تشغيله من قبل اسرائيل.

ونبّهت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين من مخاطر استخدام هذا التطبيق، كونه يوفّر للمستخدمين القدرة على التحكّم وإدارة كافة المكالمات على هواتفهم الذكية، اضافة الى معرفة هوية المتصل من جميع انحاء العالم، حظر المكالمات، معرفة البريد الالكتروني للمتصل اذا أمكن وتسجيل المكالمات وحسابات مواقع التواصل أيضا، وبالتالي فإن خطورته تكمن في قدرته على التحكم بكافة بيانات الاتصال للهاتف.

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