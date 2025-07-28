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الأمن العام يوقف قاتل بعد استدراجه من سوريا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2025 12:34 مساءً
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه بتاريخ 21/07/2025، فُقد الاتصال بالمواطن اللبناني أحمد مصطفى الشهاب من بلدة الوزاني، وتم العثور عليه مقتولًا في محلة ميس الجبل على طريق المستشفى باتجاه الوادي.

دارت الشبهات حول السوري “أ. ع.” من مواليد 1998، الذي توارى عن الأنظار.

باشرت القطعات المعنية في المديرية العامة للأمن العام عملها الاستقصائي لتحديد مكان وجوده، وبنتيجة عملية أمنية نوعية، تمكنت من استدراجه من سوريا وتوقيفه بتاريخ 27/07/2025 في منطقة القاع.

وأفادت التحقيقات الأولية باعترافه بارتكاب جريمة القتل بدوافع شخصية انتقامية، وفراره إلى سوريا.

وتُتابع التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

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