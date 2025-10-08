الأمن العام يُطلق خدمة جديدة لإنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 تشرين الأول

أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة تتيح للبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة “ليبان بوست” في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وذلك اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025.

وأوضح بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المديرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بأسرع وقت ممكن، بعيداً عن عناء الانتظار الطويل في المراكز الرسمية.

وأكد اللواء شقير أن هذه المبادرة تُعدّ جزءاً من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة وأنظمتها وتطوير العلاقة مع المواطنين، مشدداً على أن هذه الخطوة هي البداية لمسار رقمي متكامل سيمكّن المواطنين قريباً من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً واستلامها مباشرة إلى منازلهم.

وختم مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في سياق ترسيخ معايير الإدارة الحديثة والخدمة السريعة الآمنة، بما يعزّز ثقة الناس بالأمن العام ويواكب تطلعات اللبنانيين نحو خدمات عصرية تليق بمستقبل أفضل.