أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “الأمن الغذائي مهدد في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية”.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن “بعد شهرين يمكن أن نشهد أزمة كبيرة اذا لم نتمكن من استيراد المواد الغذائية ونعتمد على وعي المواطنين وعدم التخزين والشراء أكثر من الحاجة”.
ورأى فهد أن “المتاجر متخوفة من الأوضاع في البلد وتعميم الاتهامات بحقها غير مقبول وهدفنا تأمين المواد الغذائية بشكل دائم”.
وقال: “طريقة الدفع الجديدة على أساس 50% نقداً و50% بالبطاقة المصرفية بسبب انخفاض السيولة من الأسواق”.
يذكر أن أصحاب المحال والسوبرماركت عمدوا إلى خفض نسب المبيع عبر البطاقات المصرفية إلى 50 في المئة بسبب تعثر عمليات السحب من المصارف، وبالنظر إلى صعوبة تصرف العميل بأمواله المودعة في المصرف نقداً، باتت مسألة الاستهلاك صعبة ومرهونة بالتجاذب بين المصارف والسوبرماركت، وهو ما يمكن أن يخفض نسبه الاستهلاك أكثر.
وكانت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه بسبب القيود التي تفرضها المصارف، والتي أدت إلى عدم إمكانية سحب الأموال من الحسابات حتى بالليرة اللبنانية، وبهدف سداد الإلتزامات تجاه الموردين نقداً، اتخذت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قراراً باستيفاء قيمة الفاتورة من الزبائن حاملي البطاقات المصرفية، بنسبة 50 في المئة من البطاقات المصرفية و50 في المئة نقداً.