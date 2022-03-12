أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “الأمن الغذائي مهدد في لبنان بسبب ‏تداعيات الحرب في أوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد ‏الغذائية”.‏

وأوضح في حديث تلفزيوني أن “بعد شهرين يمكن أن نشهد أزمة كبيرة اذا لم ‏نتمكن من استيراد المواد الغذائية ونعتمد على وعي المواطنين وعدم التخزين ‏والشراء أكثر من الحاجة”.‏

ورأى فهد أن “المتاجر متخوفة من الأوضاع في البلد وتعميم الاتهامات بحقها غير ‏مقبول وهدفنا تأمين المواد الغذائية بشكل دائم”.‏

وقال: “طريقة الدفع الجديدة على أساس 50% نقداً و50% بالبطاقة المصرفية ‏بسبب انخفاض السيولة من الأسواق”.‏

يذكر أن أصحاب المحال والسوبرماركت عمدوا إلى خفض نسب المبيع عبر ‏البطاقات المصرفية إلى 50 في المئة بسبب تعثر عمليات السحب من المصارف، ‏وبالنظر إلى صعوبة تصرف العميل بأمواله المودعة في المصرف نقداً، باتت ‏مسألة الاستهلاك صعبة ومرهونة بالتجاذب بين المصارف والسوبرماركت، وهو ‏ما يمكن أن يخفض نسبه الاستهلاك أكثر.‏

وكانت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه ‏بسبب القيود التي تفرضها المصارف، والتي أدت إلى عدم إمكانية سحب الأموال ‏من الحسابات حتى بالليرة اللبنانية، وبهدف سداد الإلتزامات تجاه الموردين نقداً، ‏اتخذت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قراراً باستيفاء قيمة الفاتورة من ‏الزبائن حاملي البطاقات المصرفية، بنسبة 50 في المئة من البطاقات المصرفية ‏و50 في المئة نقداً.‏