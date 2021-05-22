الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمن الغذائي والصحي للمواطن في خطر

22 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

في ظل الازمات التي يمر فيها لبنان على كل الاصعدة، كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: بين دستور الطائف ومحاولات الانقلاب عليه المتكررة، وبين إجتهادات تفسير الدستور حول الصلاحيات والتأليف والتكليف، وبين نظريات الثلث المعطل، وميثاقية التمثيل، والانتقال من الاختصاصيين إلى التكنوسياسيين. الأمن الغذائي والصحي للمواطن أصبح في خطر

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!