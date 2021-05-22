الأمن الغذائي والصحي للمواطن في خطر

في ظل الازمات التي يمر فيها لبنان على كل الاصعدة، كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: بين دستور الطائف ومحاولات الانقلاب عليه المتكررة، وبين إجتهادات تفسير الدستور حول الصلاحيات والتأليف والتكليف، وبين نظريات الثلث المعطل، وميثاقية التمثيل، والانتقال من الاختصاصيين إلى التكنوسياسيين. الأمن الغذائي والصحي للمواطن أصبح في خطر

بين دستور الطائف ومحاولات الانقلاب عليه المتكررة،وبين إجتهادات تفسير الدستور حول الصلاحيات والتأليف والتكليف،

وبين نظريات الثلث المعطل،وميثاقية التمثيل،والأنتقال من الأختصاصيين إلى التكنوسياسيين.

الأمن الغذائي والصحي للمواطن أصبح في خطر.

أي مكسب سياسي هزيل في ظل إذلال الناس ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 22, 2021