الأمن الفلسطيني: تسليم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، أن “قوات الأمن الوطني استكملت اليوم السبت، عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني، التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث تم تسليم خمس شاحنات من مخيّم عين الحلوة وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني”.

وأكد في بيان، أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها”.

وختم بتأكيد أن “هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية – اللبنانية، وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين”.