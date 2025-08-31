الأمن الفلسطيني يسلم شخصاً للجيش بعد حادث عين الحلوة بالأمس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام انه وبناءً على توجيهات قائد الأمن الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات اللواء العبد ابراهيم خليل، قام مسؤول الارتباط في الأمن الوطني في منطقة صيدا محمد فتحي بتسليم الشاب طارق السيّد إلى مخابرات الجيش اللبناني.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة الحدث الذي وقع يوم أمس داخل مخيم عين الحلوة، في سياق التعاون والتنسيق المستمرين بين الأمن الوطني الفلسطيني والجهات اللبنانية المختصة.

وأمس أطلق أحد عناصر حركة “فتح” في مخيّم عين الحلوة، ويدعى طارق. س النار باتجاه عنصر تابع لحركة “حماس” يدعى محمد .ن، نتيجة اشكال، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.