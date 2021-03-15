الأمن المجتمعي في خطر.. أرقام صادمة حول معدلات الجريمة في لبنان

مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي، ومع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان، نظراً لتحديات جائحة كورونا، وفشل الطبقة السياسية بتأليف حكومة مستقلين تقوم على المشكلات العالقة في شتى المجالات، برزت أرقام صادمة لا تبشر بخير حول الأمن المجتمعي، وارتفاع معدلات الجريمة في لبنان.

وفي تقرير للدولية للمعلومات، أشارت فيه إلى أنه لبنان شهد خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 ارتفاعاً في جرائم القتل والسرقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بينما استقر صافي عدد السيارات المسروقة وتراجع الانتحار وحوادث السير.

السيارات المسروقة: استقرار على 115 سيارة

استقر صافي عدد السيارات المسروقة على 115 سيارة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العامين 2020-2021. تبعاً للجدول رقم 1.

جرائم القتل: ارتفاع نسبة 45.5%

وصل عدد القتلى خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 إلى 32 قتيلاً مقارنة بـ 22 قتيلاً في الفترة ذاتها من العام 2020 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.

جرائم السرقة: ارتفاع 144%

ارتفعت عدد جرائم السرقة خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 بنسبة 144% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كما هو مبين في الجدول رقم 3.

حالات الانتحار: تراجع بنسبة 40%

تراجعت حالات الانتحار من 30 حالة إلى 18 حالة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.

حوادث السير: تراجع 15.8%

تراجعت حوادث السير خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 بنسبة 15.8%، بينما ارتفع عدد القتلى بنسبة 18.7% وفقاُ لما هو مبين في الجدول رقم 5.