الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأميركيّون على خطّ "الكحالة".. وترقّبٌ لموقف "عالي السقف"!

منذ ساعة واحدة
الولايات المتحدة ولبنان

الولايات المتحدة ولبنان

"الأنباء" الكويتية
A A A
طباعة المقال

كشف مدير التحالف الأميركي – الشرق أوسطي توم حرب، وهو لبناني الأصل، عن موقف أميركيّ مرتقب، في الأيام القليلة المقبلة، للضغط من أجل عدم تسليم الجيش الأسلحة والذخائر التي كانت تنقلها “شاحنة الكحالة” إلى “حزب الله”.

وتوعد حرب بموقف عالي السقف للكونغرس الأميركي من هذه المسألة، ومن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته، أوائل الشهر المقبل، متهمًا “حزب الله” بقتل المسؤول السابق في “القوات اللبنانية” الياس الحصروني، في “عين إبل” الجنوبية، كما الحال بالنسبة للجندي الايرلندي الذي قتل في بلدة العاقبية الجنوبية أيضًا.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبد الله
    "ملفّات طارئة".. عبد الله يُناشد برّي "التدخّل"!
    جبران باسيل
    باسيل عن "أخطر" ما كشفه التدقيق الجنائيّ: جريمة ماليّة غير مسبوقة!
    طقس لبنان
    طقس حارّ جدًا مطلع الأسبوع.. رياح ناشطة وأمطار رعديّة بانتظارنا

    الأكثر قراءة

    فيلم باربي
    صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"
    الضاحية الجنوبية
    رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"
    رياض سلامة
    التدقيق الجنائي يكشف خفايا النهب العظيم في لبنان.. لماذا لم يُعتقل سلامة بعد؟