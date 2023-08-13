الأميركيّون على خطّ "الكحالة".. وترقّبٌ لموقف "عالي السقف"!

كشف مدير التحالف الأميركي – الشرق أوسطي توم حرب، وهو لبناني الأصل، عن موقف أميركيّ مرتقب، في الأيام القليلة المقبلة، للضغط من أجل عدم تسليم الجيش الأسلحة والذخائر التي كانت تنقلها “شاحنة الكحالة” إلى “حزب الله”.

وتوعد حرب بموقف عالي السقف للكونغرس الأميركي من هذه المسألة، ومن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته، أوائل الشهر المقبل، متهمًا “حزب الله” بقتل المسؤول السابق في “القوات اللبنانية” الياس الحصروني، في “عين إبل” الجنوبية، كما الحال بالنسبة للجندي الايرلندي الذي قتل في بلدة العاقبية الجنوبية أيضًا.