الأمير سطام بن خالد آل سعود يرد على مي خريش

بعد تفضيلها ايران على المملكة العربية السعودية، خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامجه “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال” غرّد الأمير سطام بن خالد آل سعود على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلاً “إختيارك يا #مي_خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإنهيار والإنفجار , ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران”.

إختيارك يا #مي_خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإنهيار والإنفجار , ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران https://t.co/Kd2aQ21Ceg — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 11, 2020