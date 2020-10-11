الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية

بعد تفضيلها ايران على المملكة العربية السعودية، خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامجه “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال” غرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز متهكماً “هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم https://t.co/kFqxBqU5Vs — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 11, 2020