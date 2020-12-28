الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة جال في مستشفيات الشمال وقدم لها أدوية

جال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في مستشفيات منطقة الشمال متفقدا ومطلعا على حاجاتها ومقدما مجموعة من الادوية.

وأكد اللواء خير أن “المساعدات التي نقدمها الى المستشفيات في مناطق الشمال تأتي جميعها في إطار جهود الهيئة العليا للإغاثة لتأمين حاجات المنطقة والتخفيف عن معاناة الناس فيها”. وقال: “ننسق مع مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرا الذي نبقى على تواصل دائم معه لسد العجز في حاجات المواطنين المتضررين من فيروس كورونا. وهذه المساعدات تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة في جميع المناطق اللبنانية”.

وإذ أكد الاستمرار في تقديم مثل هذه المساعدات الطبية وغير الطبية، كشف عن الجهود الكبيرة التي ارست علاقات مع منظمات خارجية من منظمات صحية وغير صحية لسد العجز في الحاجات المطلوبة.

وقال: “نحن نتمنى ألا نحتاج الى أي جهات أخرى، وهذا العمل هو لسد فراغ إدارات الدولة والنقص الحاصل لديها لتأمين حاجات المستشفيات”.