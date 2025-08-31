الأنباء: كلمة مفصلية لبري تسبق جلسة الجمعة... وتلويح إسرائيلي بالتصعيد

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مع حلول الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، تترقب الأوساط السياسية كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث من المتوقع أن تحمل في طياتها رسائل مهمة، وفي مقدمتها الدعوة إلى حوار داخلي والتشديد على أن الجيش هو الضمانة الوحيدة للاستقرار، كما طرح مبادرات تساعد على توحيد الموقف الداخلي وتخفيف حدة الانقسام، وربما فتح الطريق أمام صيغة تحفظ الاستقرار وتؤكد وحدة لبنان، في ظلّ التطورات التي شهدها لبنان مؤخراً وسط تساؤلات حول ترتيبات المرحلة المُقبلة.

في هذا الصدد، يصف مراقبون كلمة بري المرتقبة بالتاريخية والمصيرية، إذ إنها ستشمل الوضع الداخلي اللبناني وتفاصيله الدقيقة، وفي صلبه الوضع السياسي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب التطورات الأخيرة المتعلقة باتفاق وقف النار وملف حصرية السلاح، ومستقبل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

أمّا لناحية مستجدات الورقة الأميركية، فسيلفت بري إلى ضرورة تجنب الأخطاء الحكومية الأخيرة، مع التأكيد على أولوية وحدة اللبنانيين وحماية بلدهم، وسيشدد أيضًا على رفض أي مساس بأرض الجنوب أو بالمنطقة الاقتصادية، مع التمسك بدعوة إلى ترسيم الحدود وتفعيل مسار إعادة الإعمار، من دون اقتطاع أو تقسيم أو إقامة مناطق عازلة، وعلى قاعدة تثبيت البعد العربي للبنان، إضافةً إلى التمسك بالخيارات الوطنية ووحدة الموقف الداخلي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.