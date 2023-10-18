الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأنظار نحو الجلسة الحكوميّة.. وهواجس!

منذ ساعة واحدة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اللواء
A A A
طباعة المقال

أفادت أوساط سياسية لـ”اللواء”، بأنّ الأنظار تتجه إلى الجلسة الحكومية التي يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع العلم أنّه باشر اتصالات بشأن الوضع، معتبرة أنّ الجلسة الأخيرة أظهرت انقسامات وتباينات، وهناك هواجس من تكرارها.

وفي الوقت الذي جددّ فيه مجلس النواب «مطبخه التشريعي» في جلسة لم يشعر بها أحد، وتجتمع حكومة تصريف الأعمال غدًا للبحث في جدول أعمال لم يعد يقتصر على الضروريات، في وقت كان يسأل فيه رئيس مجلس النواب رؤساء ومقرري اللجان بعد إعادة انتخابهم السؤال المشروع: ألم يحن الوقت لتلقف فرصة انتخاب رئيس للجمهورية؟!

    المزيد من أخبار لبنان

    آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية
    "اليونيفيل" تُحذّر: وضع الجنوب متشنّج.. ولا تنزلقوا أكثر باتّجاه الحرب!
    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    المكاري: الدول الغربية دفنت رأسها تحت ركام غزة الجريحة
    حزب الوطنيين الأحرار
    "الأحرار": غالبية الشعب اللبناني ترفض منطق الانزلاق نحو صراع مُدمّر

    الأكثر قراءة

    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان