الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأهالي يحبطون عملية سرقة كبيرة في الزاهرية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2022 4:03 مساءً
احباط سرقة منازل في الزاهرية

احباط سرقة منازل في الزاهرية

A A A
طباعة المقال

أحبط اهالي منطقة الزاهرية بطرابلس عملية سرقة كبيرة لاكثر من اربع منازل في شارع الحميدي.

وفي التفاصيل، سمع أهالي احد المباني في الزاهرية ضجيجاً داخل بعض الشقق الفارغة من اصحابها، بحسب موقع أخبار حارة البرانية.

وتَبِعَ الضجيج اصوات تكسير وخلع من هذه المنازل، ما استدعى تجمع اهالي الحي، واثناء تفقد المنازل، تبين ان السارقين دخلوا الى شقتين في الطابق الارضي ثم انتقلوا الى الطابق الثاني حيث جمعوا كل المسروقات في منزل واحد تمهيداً لنقلها، الا ان تجمع الاهالي باغتهم مما دفعهم للخروج من النوافذ حيث تَبِعَهم اهالي الحي قبل ان يتمكنوا من الهروب.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    في “عملية نوعية”.. عصابة سرق وسلب في قبضة الأمن في طرابلس
    مستشفى رفيق الحريري
    آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري
    أشرف ريفي
    ريفي: طريق قائد الجيش مفتوح للرئاسة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
    آيفون
    “آيفون” تحذر.. أنتم تشحنون هواتفكم بشكل خاطئ!‏
    النظام الغذائي المتوازن ضروري لإطالة العمر
    النظام الغذائي.. “كلمة السر” لدى أطول الناس عمرا في العالم