الأهالي يناشدون وزير الصحة: لإعادة فتح أقسام كورونا في هذه المستشفيات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أهالي مدينة زحلة والقضاء ناشدوا وزير الصحة فراس أبيض “متابعة مسألة اعادة فتح أقسام كورونا في مستشفيات زحلة والجوار بعد إقفالها بسبب تضاؤل اعداد المصابين بنسب كبيرة، والتي عاودت الارتفاع في الآونة الأخيرة”.

وأضافت الوكالة أنه “بعد المتابعة الحثيثة لهذا الموضوع مع المعنيين، تبين ان إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة والطاقم الطبي والتمريضي جاهز لاستقبال مرضى الكورونا والادوية متوافرة، الا ان الأطباء المعالجين في هذا القسم يرفضون المناوبة بسبب التعرفة المتدنية التي تقدمها لهم وزارة الصحة. كذلك، في مستشفى بعلبك الحكومي قد لا تتوفر الغرف في بعض الاحيان ولا السيارات المجهزة لنقل مرضى كورونا اليه”