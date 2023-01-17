الأوضاع الراهنة بين الراعي ووزير العدل

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في زيارة معايدة وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.

كما استقبل اللّجنة التنفيذية لمشروع “يا عيني عالبلدي” الهادف الى دعم المنتجات البلدية من خلال إقامة أسواق في مختلف المناطق اللبنانية، حيث شكرت اللجنة الراعي على الدعم الدائم ووضعته في إطار حطة العمل للعام الحالي.

على صعيد آخر، يترأس البطريرك الراعي عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، وعلى جدول أعماله شؤوناً كنسية ووطنية.