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الأوضاع العامة بين ميقاتي وزوار السراي الحكومي

23 - ديسمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السرايا الحكومية.

وأعلن الوزير بوشكيان في تصريح”: “بحثنا مع دولة الرئيس في أمور تتعلق بمسألة التصدير الى السعودية التي نتباحث فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد ألية لهذا الموضوع، وان شاء الله خيرا. وبحثنا أيضا في موضوع الزيارة الرسمية التي سأقوم بها الى العراق مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال اعمال عراقيين من اجل فتح الأسواق بيننا وبين العراق”.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على رأس وفد من دبلوماسيي دورة عام 2019.

وإثر اللقاء قال الوزير بو حبيب: “هذه الدورة الأخيرة في وزارة الخارجية هي دورة عام 2019 وتضم 17 فتاة و7 شبان، تعرف اليهم دولة الرئيس اليوم، وان الأوان ان يتم تعيينهم ليعملوا من أجل لبنان في الخارج، ولكن الظروف لا تسمح لنا بالقيام بالتشكيلات، ولهذا نحن نتباحث بآلية تمكنهم من المباشرة بعملهم”.

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