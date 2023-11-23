الأوضاع الميدانية على طاولة بري.. ورسالة من رئيس مجلس الدوما الروسي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية والميدانية وأوضاع المؤسسة العسكرية.

كما استقبل الرئيس بري سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة الاستقلال من نظيره رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين، بمناسبة يوم الاستقلال للجمهورية اللبنانية، الزيارة أيضًا كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

واستقبل رئيس المجلس أيضًا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس حيث جرى عرض للتطورات والمستجدات السياسية.

على صعيد آخر، أجرى رئيس مجلس النواب اتصالًا هاتفيًا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قدم فيه التعازي باستشهاد نجله عباس (سراج) من جراء الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس.

كما أجرى الرئيس بري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح قدم خلاله التعزية بوفاة والدته.