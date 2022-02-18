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الأوضاع متوترة أمام منزل ميقاتي وسقوط جريح

18 - فبراير - 2022
"صرخة مودعين" أمام منزل ميقاتي

"صرخة مودعين" أمام منزل ميقاتي

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نظّمت جمعية “صرخة المودعين” مسيرة في بيروت، وصلت إلى أمام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث توتّرت الأوضاع ووقع إشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية المولجة حماية مقرّ ميقاتي، ما أدّى إلى سقوط جريح في صفوف المتظاهرين.

وكانت المسيرة قد انطلقت من وسط بيروت، وأقفلت الطريق أمام مبنى “النهار”، وبالقرب من البيال.

وخلال التظاهرة، وألقى رئيس “صرخة المودعين” علاء خورشيد كلمة طالب فيها “السلطة باسترجاع أموال المودعين التي نهبت”.

وأكّد “الاستمرار في الدفاع عن حقوقنا لأن القضاء لن ينظر إلى مطالبنا المحقّة”، معتبراً أن “المسؤولية تقع على الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن رواتب الوزراء والنواب وجميع موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية هي من أموال المودعين”.

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