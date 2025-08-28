الأولى من نوعها.."فتح" تسلم دفعات من الأسلحة الثقيلة إلى الجيش اللبناني

قامت فتح، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ بدء العمل المسلح الفلسطيني في الجنوب، بتسليم دفعات من الأسلحة الثقيلة إلى الجيش اللبناني من داخل مخيمات الرشيديه والبص والبرج الشمالي في منطقة صور، بناءً على اتفاق مسبق مع الحكومة اللبنانية.

وقد أشرف على العملية قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، بحضور قادة فتح. ونُقلت الأسلحة بواسطة شاحنات متوسطة إلى ثكنة الشواكير، حيث استلمها فوج التدخل الثاني تحت إشراف مديرية المخابرات العسكرية.

وبحسب المعلومات، فإن الأسلحة التي جرى تسليمها شملت صواريخ غراد، قاذفات B7، مدافع هاون، قذائف صاروخية، أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة. وقد بلغ عدد الشاحنات المسلّمة حتى الآن ثماني شاحنات محملة بأنواع مختلفة من العتاد.

وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني عبد الهادي الأسدي أنّ منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من السلاح الثقيل الخاص بحركة فتح، مشيراً إلى التزام الحركة بمقررات الاتفاق.

وقد جرت عملية التسليم بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور ممثلاً بالقنصل دمشقية، ومسؤولين أمنيين فلسطينيين ولبنانيين، بينهم مدير مخابرات الجنوب في الجيش العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صور العقيد محمد حازر.

مصادر لبنانية أكدت لقناتي “العربية/الحدث” أنّ الجيش بصدد تنفيذ أكبر عملية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية منذ نهاية الحرب الأهلية، وذلك تطبيقاً لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية التي عُقدت في 21 أيار الماضي بين الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

التزام

يأتي هذا بعدما انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية الفلسطينية.

ففي 21 مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس عون مع عباس، وأكدا سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وتم الاتفاق على آلية تنفيذية وجدول زمني لتسليم السلاح في اجتماع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم 23 مايو/أيار الماضي.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969.