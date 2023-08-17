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"الأونروا" تطالب الجهات المسلحة بإخلاء منشآتها في عين الحلوة

منذ 37 دقيقة
شعار الأونروا

شعار الأونروا

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اعلنت مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، ان “الأونروا تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب لبنان، وأُفيد أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم”.

واشارت الى ان “المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين”، واكدت ان “هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين”، وقالت:”الأونروا تدين بشدة هذه الأفعال، وتطالب بحماية جميع منشآتها، بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة”.

وختمت:”تدعو الأونروا الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين”.

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