الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة احتجاجاً على انتهاك مبانيها

منذ 10 دقائق
شعار الأونروا

شعار الأونروا

A A A
طباعة المقال

قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة اليوم الساعة 11:30 احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس.

واكدت الوكالة انها لا تتسامح اطلاقا مع اي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها.

وجددت الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون اي عوائق.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب اللبناني
    رسالة لودريان غير موفّقة بالشكل.. وحظوظ نجاح الحوار منخفضة جداً!
    الدولار
    اضطراب جديد في سعر الصّرف.. وتحديات كبيرة
    الشتاء
    استعدوا للشتاء الأقسى منذ مئة عام!

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
    تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
    مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
    حسن نصرالله
    نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!