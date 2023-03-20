"الأونروا": لحل جذري لمشكلة مواصلات الطلاب

دعت دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان “الاونروا”، الى “حلول جذرية لمشكلة المواصلات التي باتت مسألة ترهق كامل الأسر، خصوصاً تلك العائلات المعدمة وغير القادرة على تحمّل توفير نفقات بدل المواصلات، في ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية في لبنان تأزماً وتفاقما”.

وقالت في بيان، ان “الاونروا سبق لها ووعدت بحل هذه المشكلة، وفعلاً قامت بدفع بدل مواصلات لشهرين فقط ثشرين الثاني وكانون الاول 2022، لكنها حتى اللحظة ومنذ ثلاتة أشهر تقريباً ما زالت تتلكأ في دفع نفقات تلك الأشهر للعائلات، ما أوقع العديد من العائلات في مشكلات لم تكن مدروسة”.

ودعت الى “معالجة نهائية لهذه المشكلة من خلال مجموعة من المقترحات نفترض أنها على طاولة البحث لدى ادارة وكالة الغوث في لبنان: الاقتراح الاول هو تأمين تمويل مستدام لأكثر من عام سواء من خلال موازنة التعليم أو عبر نداءات خاصة، وهو ما يوفّر على الوكالة والعائلات مشكلة عدم وجود أموال كافية. الاقتراح الثاني أن تتولى الأونروا مسألة النقل بنفسها عبر استئجار باصات خاصة تقوم بنقل الطلاب الى مدارسهم بشكل مباشر، ما يعني وقف دفع أية أموال بشكل مباشر للطلبة وعائلاتهم.

ويتضمّن الاقتراح الثالث، الحل الاستراتيجي ويتمثّل بمبادرة الاونروا الى بناء مدارس ثانوية تستوعب أعداد الطلاب، خصوصاً في المناطق والتجمعات التي تضم عدد لا بأس من اللاجئين”.