الإبقاء على هدى سلوم قيد التوقيف.. إليكم أبرز تطوّرات قضيّة موقوفي النافعة!

استأنفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل رئيس هيئة إدارة السير هدى سلوم، وطلبت قبول الاستئناف شكلًا لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيًا الشروط الشكلية المفروضة كافة، وفسخ القرار المستأنف وإبقاء المدعى عليها، قيد التوقيف الاحتياطي.

يأتي ذلك فيما أعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن سلوم أنّه وعدد من المحامين الموكلين من موقوفين آخرين في الملف، تقدّموا بطلب ترك الموقوفين فورًا بعد انقضاء مهلة الـ٢٤ ساعة القانونية لاستئناف قرار قاضي التحقيق زياد دغيدي من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لا سيما وأن المحامي العام القاضي نازك الخطيب لا تزال تبقي الملف في عهدتها بالرغم من مرور المهلة القانونية للاستئناف وذلك من أجل الإبقاء على الموقوفين في الملف محتجزين إلى ما بعد الأعياد.

مع الإشارة إلى أنّ قلم النيابة العامة، رفض تسجيل الطلب المقدم من المحامين بهذا الخصوص، وذلك بأوامر مباشرة من القاضي الخطيب.