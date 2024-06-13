الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الإتحاد البترولي اللبناني" ناشد وزير الطاقة: لتفعيل دور منشآت النفط

منذ 44 دقيقة
A A A
طباعة المقال

عقد المجلس التنفيذي للإتحاد البترولي اللبناني اجتماعاً في مقر الإتحاد الكائن في إنطلياس، وعلى جدول أعماله الأوضاع العمالية للنقابات المنتمية إلى الاتحاد.

ولفت الاتحاد في بيان، الى أنه “بعد عرض النقابات أوضاعها الوظيفية، تبين أن كل نقابات الشركات النفطية التي تعمل في قطاع النفط تمت تسوية أوضاعها المالية لجهة الرواتب والاجور بما يتناسب والواقع المالي والاقتصادي، وتم تعديل الرواتب، وأصبحت بأغلبيتها بالفريش دولار وذلك إستنادا الى أجور أواخر العام 2019”.

وقال: “المفارقة كانت عند الإتحاد البترولي بالإجحاف في حق عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني التي تتبع لوزارة الطاقة والمياه إذ حتى تاريخه لم يتم تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وذلك إسوة بزملائهم في شركات النفط علما أن المنشآت تخضع كما شركات النفط الى القانون التجاري الخاص (المرسوم الإشتراعي 79/77). مع العلم أن نقابات المنشآت كانت قدمت كتبًا عدة إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بطلب موعد للتفاوض حول هذا الموضوع وللأسف لغاية تاريخه لم يحدد أي موعد للنقابات. من هنا، يناشد الاتحاد البترولي وزير الطاقة بما يتمتع من علم وموضوعية تحديد موعد مع النقابات لإجراء حوار إجتماعي والتفاوض حول هذا الموضوع”.

وأشار المجتمعون إلى أن “هذا المرفق العام الحيوي الذي رافق بدايه الثورة النفطية من ١٩٣١، أصبح شبه معطل إذ أصبحت المنشآت وبعد أن كانت الناظم لسوق النفط في لبنان، ومن منافس إيجابي لضبط الاسعار النفطية في السوق اللبناني، تحولت إلى ١% من السوق اللبنانية. من هنا نناشد الوزير فياض بما يتمتع من شفافية ونظافة كف أن يبادر الى تفعيل دور المنشآت واعادتها الى سابق عهدها و الاستفادة الجدية من الموقع المتميز على البحر المتوسط، مستغلا بذلك خبرات كوادر وعمال هذه المنشآت لتعود مركزا للتخزين والتكرير لمواكبة المرحلة المقبلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كلودين عون
    كلودين عون التقت ريزا.. ما هو موضوع البحث؟
    النائب كميل شمعون
    شمعون يهدد "حزب الله": لدينا 20 ألف مقاتل مسلحون وجاهزون لساعة الصفر
    العميد المتقاعد شامل روكز
    روكز: لا شكّ أن الاغتيالات تؤثّر على الحزب لكنه منظّم ولديه خبرة في القتال

    الأكثر قراءة

    الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق
    صورة من الفيديو
    بعد فيديو ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس والعروسة
    وزارة الصحة العامة
    إغلاق مراكز تجميل وعيادات.. إليكم التفاصيل