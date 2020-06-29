الإتحاد العمالي واتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة: قرار المس بحقوق العمال جائر

قرر مجلسا اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة تفويض رئيس الاتحاد بالإنابة مع ممثلي الاتحادين التواصل مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين خلال فترة أسبوع كحد أقصى وطلب مواعيد عاجلة للتراجع عن هذا القرار الجائر حتى لا نضطر لاتخاذ مواقف وخطوات تصعيدية نحن والبلد بغنى عنها.

واستنكر مجلسا اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة “ما يتعرض له مستخدمو وعمال مؤسسات المياه في مختلف المناطق اللبنانية”.

كما أعلن مجلسا اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة تأييدهم “لمطالبهم المحقة”.

وعقد مجلسا اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة “اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وعلى جدول أعماله بند واحد: قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأخيرة والمتعلق في المساس بحقوق ومكتسبات العمال مخالفا للقوانين التي ترعى إنشاء هذه المؤسسات الاستثمارية والأنظمة والمراسيم التطبيقية الخاصة بها”.

ولفتا في بيان الى أنه “في ضوء ذلك، قرر المجتمعون تفويض رئيس الاتحاد بالإنابة مع ممثلي الاتحادين التواصل مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين خلال فترة أسبوع كحد أقصى وطلب مواعيد عاجلة للتراجع عن هذا القرار الجائر حتى لا نضطر لاتخاذ مواقف وخطوات تصعيدية نحن والبلد بغنى عنها”.

وأخيرا، استنكر المجتمعون “ما يتعرض له مستخدمو وعمال مؤسسات المياه في مختلف المناطق اللبنانية”، معلنين تأييدهم “لمطالبهم المحقة”.