"الإتحاد الوطني لنقابات العمال" عقد دورته الثانية من برنامج التدريب مع منظمة العمل الدولية

أعلن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL أنه “عقد دورته الثانية من برنامج التدريب الذي بدأها مع منظمة العمل الدولية ILO والأطراف الثلاثية التمثيل من خلال مشروع “سوليفام”، بإشراف المدرب الدولي الدكتور غسان صليبي والوحدة القانونية وفريق المدربين في الإتحاد الوطني”.

وأشار في بيان إلى أن “المحاور كانت اليوم عن قانوني العمل والحماية الاجتماعية، خصوصا لدى العاملين في القطاعات غير المنظمة، ومنها: قطاع البناء والصناعات الغذائية والعاملون في الزراعة”.

وتحدث رئيس الإتحاد كاسترو عبد الله عن “أهمية هذه الدورات التي سيتم تخريجها من الكادر النقابي من العاملات والعمال في هذه القطاعات، وسيكون العمل عليها خلال الفترة المقبلة، في بإطار منظمين نقابيين في هذه القطاعات الثلاثة، وذلك من خلال مشروع سوليفام”.

وتم خلال الورشة الثانية “توزيع العمل على كيفية خلق وعي نقابي لدى العاملين في هذه القطاعات من أجل الوصول الى حق التنظيم النقابي وتطبيق القوانين وتحويل العاملين في القطاعات الثلاثة غير النظامية إلى قطاع نظامي، من أجل تطبيق القوانين والتشريعات على هذه الفئات من العاملين في هذه القطاعات”.

وأكد المشاركون “أهمية هذه الدورات، التي زادت من معرفتهم”، لافتين إلى أنه “حتى الوصول الى نهاية هذه الدورات سيكون هذا الكادر جاهزا للعمل في إطار عملهم كمنظمين نقابيين”.

ولفت البيان إلى أن “الأحد المقبل في 7/7/2024 ستكون هناك مشاركة للكادرات النقابية، وصولاً الى المرحلة الرابعة من هذه الدورات، التي ستعقد في تموز. ثم سيتم تقويم هذا العمل وكيفية الاستمرار فيه”.