الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإحتلال يقصف البنى التحتية لـ"حزب الله".. وقذائف من سوريا نحو الجولان

منذ 51 دقيقة
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصّة “إكس”: “قصفت طائرات حربية ودبابات لجيش الدفاع قبل قليل موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله”.

وأضاف، “كما تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو منطقة بلدة برعام حيث رد جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر الاطلاق في لبنان. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف نحو عدة مواقع عسكرية على الحدود اللبنانية”.

وتابع أدرعي، “بالإضافة الى ذلك أطلقت ثلاث قذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقطت قذيفتيْن داخل سوريا بينما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة مفتوحة. لقد رد جيش الدفاع بقصف مصادر الإطلاق”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

المزيد من أخبار لبنان

اجتماع بين ميقاتي ومفوضية اللاجئين
ملف النازحين السوريين بين ميقاتي ومفوضية اللاجئين
طائرة - تعبيرية
بعد توقف دام لعدة سنوات.. الجزائر تستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان وسوريا
اللقاء الديمقراطي
لمنع الشغور.. "اللقاء الديمقراطي" يعلن دعم التمديد لقائد الجيش

الأكثر قراءة

غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!