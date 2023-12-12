الإحتلال يقصف البنى التحتية لـ"حزب الله".. وقذائف من سوريا نحو الجولان

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصّة “إكس”: “قصفت طائرات حربية ودبابات لجيش الدفاع قبل قليل موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله”.

وأضاف، “كما تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو منطقة بلدة برعام حيث رد جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر الاطلاق في لبنان. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف نحو عدة مواقع عسكرية على الحدود اللبنانية”.

وتابع أدرعي، “بالإضافة الى ذلك أطلقت ثلاث قذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقطت قذيفتيْن داخل سوريا بينما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة مفتوحة. لقد رد جيش الدفاع بقصف مصادر الإطلاق”.

قصفت طائرات حربية ودبابات لجيش الدفاع قبل قلبل موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية ارهابية لحزب الله. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو منطقة بلدة برعام حيث رد جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر الاطلاق في لبنان. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف نحو عدة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 12, 2023