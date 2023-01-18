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الإدارات العامة تُسجّل التزامًا تامًا بالإضراب

منذ ساعتين
إضراب

إضراب

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التزم رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي بالإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، رفضاً لاستهداف العاملين في القطاع العام وأجهزة الرقابة بهدف النيل من كراماتهم، على خلفية حملة الاتهامات التي طالت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

فقد سجلت إدارات الأشغال، الاقتصاد، المنطقة التربوية، أمانة السجل العقاري، المساحة، تأييدها بالإقفال التام.

فيما عبرت إدارات التنظيم المدني، العمل، الصناعة، الزراعة، النفوس، المالية ومحافظة الجنوب عن التزامها بالإضراب عبر حضور الموظفين إلى مكاتبهم وامتناعهم عن استقبال معاملات المواطنين.

أما تعاونية الموظفين ففتحت كعادتها إفساحاً بالمجال لمساعدة المواطنين وتسيير شؤونهم الصحية.

بينما حضر موظفو مصلحة الصحة، وفي مقدمتهم رئيسة طبابة القضاء الدكتورة ريما عبود، التي اعتبرت “أن تحركنا يجب أن يكون بالإضراب وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ترعى شؤون المواطنين وتخفف من همومهم واعبائهم المعيشية والاقتصادية”.

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