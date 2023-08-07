الإدارات العامة في سرايا صيدا عاودت عملها

تنفّست محافظة الجنوب الصعداء بعدما استعاد قلب صيدا نبضه وبث الحياة في شرايين قطاعات المدينة الصحية والتربوية والتجارية والمصرفية، التي أطبقت على أنفاسها سحابة اقتتال سوداء خيمت على أجواء مخيم عين الحلوة لخمسة أيام خلت بين حركة “فتح” و “الإسلاميين”.

ومع إعلان قرار وقف إطلاق النار يوم الخميس الماضي، وسريان تطبيق مفاعيله بالتزام طرفي النزاع المسلح عدم خرقه، عكست أجواء استقرار الهدوء التام في عين الحلوة، إرساء معاودة رؤساء وموظفي الإدارات العامة في سرايا صيدا الى مزاولة عملهم، حيث حضروا صباحاً الى مكاتبهم وتفقدوا أوضاعها إذا ما أصابها أي ضرر وأزالوا غبار أيام إقفالها القسري تمهيدا لاستقبال معاملات المواطنين.

وبالتزامن، استعاد رئيس وموظفو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نشاطهم وشرعوا أبواب المؤسسة أمام قاصديها. كما عادت مستشفى صيدا الحكومي اليوم للعمل وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين في اقسامها كافة بعد توقفها جراء الاشتباكات.