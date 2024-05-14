"الإدارة والعدل" تابعت درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب: أشرف بيضون، حسن عز الدين، علي خريس، بلال عبدالله، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، جميل السيد، امين شري وطه ناجي.

وأشار بيان للجنة أنه تم درس جدول اعمالها المقرر:

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص. وكان سبق للجنة ان كلفت نوابا من بين أعضائها لدرس مسألة دمج الاقتراحين، على ان ترفع تقريرها في هذا الشأن قبل هذه الجلسة. وقد سبق للجنة ان بدأت بمناقشتهما.

وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة درس الاقتراحات المذكورة من خلال مسودة سبق للجنة التي كلفت اعدادها ان رفعتها الى لجنة الإدارة والعدل”.

وأوضح البيان انه “نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول اعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية”.