الإشتباه بإصابة “كورونا” لشخص ثانٍ يعمل في الجامعة الأميركية

ناشد رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي وزارة الصحة، “التحرك فورًا، وإرسال فريق طبي لمعاينة أحد المواطنين المشتبه في إصابته بفيروس “كورونا”، كان يعمل في كافيتيريا الجامعة الأميركية في بيروت جنباً إلى جنب مع الشخص الذي ثبت إصابته، مع الإشارة إلى أن الجامعة لم تعمد حتى الآن إلى اتخاذ أي إجراء للتأكد من سلامته”.

وأضاف: “المواطن المذكور حضر إلى منزل ذويه في النبي شيث منذ ثلاثة أيام لزيارتهم ولا يزال موجودًا في البلدة”.

وشكر الموسوي وزير الصحة حمد حسن “على الجهود التي يبذلها لمعالجة الوضع الصحي المستجد في كافة الأراضي اللبنانية، وناشد الإيعاز لمن يلزم لنقل المواطن المشتبه في إصابته، حفاظا على صحة أهلنا في النبي شيت”.

يُذكر أن طاهياً في كافيتيريا مستشفى الجامعة الأميركية أصيب يوم أمس بـ”كورونا”، واتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة من أجل سلامة الغذاء في المكان.

وذكر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أن “المُصاب كان في إجازة وظهرت عليه العوارض عند عودته الى العمل ونُقل الى الطوارىء حيث أجري له الفحص وتبيّن أنه ايجابي.