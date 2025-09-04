الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإشتراكي دان الإعتداءات الإسرائيليّة: تحد واضح لاتفاق وقف النار

منذ 26 دقيقة
التقدمي الإشتراكي

التقدمي الإشتراكي

A A A
طباعة المقال

دان الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، “الخروقات اليومية لطيران العدو الإسرائيلي، وآخرها التي استهدفت دورية من قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” أثناء قيامها بواجبها في قرية مروحين، كما سلسلة الغارات والتي كان آخرها تلك التي استهدفت المنطقة بين بلدة عدلون وأبو الأسود، والوادي بين البابلية وعدلون، وأيضاً دير تقلا- أنصارية”.

وإذ شدّد الحزب على أنّ “هذه الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، برعاية أميركية وفرنسية، هي تحدٍ واضح لهذا الاتّفاق وللمجتمع الدولي الذي يرعاه، ويؤكّد أنّ التزام لبنان بالاتّفاق وتطبيق القرار 1701 جارٍ من جهة واحدة، ويدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائبة نجاة عون صليبا، ثم النائب كميل شمعون
    سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها!
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز
    رجّي من جامعة الدول العربية: نجدد دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها
    توقيف شخص
    إليكم تفاصيل عمليّة القبض على PIPO!

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟