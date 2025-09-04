الإشتراكي دان الإعتداءات الإسرائيليّة: تحد واضح لاتفاق وقف النار

دان الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، “الخروقات اليومية لطيران العدو الإسرائيلي، وآخرها التي استهدفت دورية من قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” أثناء قيامها بواجبها في قرية مروحين، كما سلسلة الغارات والتي كان آخرها تلك التي استهدفت المنطقة بين بلدة عدلون وأبو الأسود، والوادي بين البابلية وعدلون، وأيضاً دير تقلا- أنصارية”.

وإذ شدّد الحزب على أنّ “هذه الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، برعاية أميركية وفرنسية، هي تحدٍ واضح لهذا الاتّفاق وللمجتمع الدولي الذي يرعاه، ويؤكّد أنّ التزام لبنان بالاتّفاق وتطبيق القرار 1701 جارٍ من جهة واحدة، ويدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه”.