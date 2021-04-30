"الإشتراكي" عن الترابة: نساعد أصحاب الورش الصغيرة بلا تفرقة

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

تعقيباً على ما نشرته إحدى الصحف بشكلٍ مغلوط حول تدخّل الحزب التقدمي الإشتراكي في مسألة تأمين مادة الترابة إلى المواطنين، والزعم بحصر ذلك بمؤيّدي الحزب فقط، يهمّنا توضيح التالي:

بعد شحّ مادة الترابة في الأسواق نتيجة توقف بعض المعامل عن الإنتاج، والضغط المترتب جراء ذلك على شركة ترابة سبلين وعجزها بمفردها عن سد حاجة السوق بالحد المطلوب، وإزاء الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار مستغلين بشكل معيب هذا الوضع فيبيعون مادة الترابة إلى المواطنين بأسعار خيالية، عمد الحزب التقدمي الإشتراكي إلى التواصل والتنسيق مع إدارة شركة سبلين لتأمين الترابة للمحتاجين فعلاً من المواطنين بالسعر الرسمي، بغية مساعدة أصحاب الورش الصغيرة دون أي تفرقة أو تمييز، فضلاً عن بعض البلديات والجمعيات والروابط الخيرية، وذلك بهدف حمايتهم من جشع التجار في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي بأن الآلية المتبعة تسقط عنه تهمة المتاجرة بمادة الترابة، لكون عملية التسليم تتم عبر تجار معتمدين لشركة سبلين في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر المعمل مباشرة من خلال نقاط توزيع يحددها بنفسه.

وإذ يجدد الحزب التزامه العمل في خدمة الناس في هذه الظروف القاهرة، فهو يدعو إلى أن تكون هذه الخطوة التي قام بها حافزاً للدولة وإداراتها المعنية لاتخاذ القرار الجريء بإعادة النظر في الدعم لحماية ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي الذي يذهب هدراً في التهريب وفي جيوب المحتكرين من التجار، وقد كان الحزب سبّاقاً في تقديم خطة واضحة في هذا السياق.