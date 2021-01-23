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"الإشتراكي": كل ردودكم الوضيعة لن تغطي ما ارتكبه هذا العهد ورئيسه

23 - يناير - 2021
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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أدلى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر بما يلي:

“وقد خرج فريق المُفوَّهين في قلب الحقائق وتزوير التاريخ وإدخال البلاد في عظائم المصائب والويل والثبور، فانتفضوا كلّ على سجيّة التباري في الردود لإثبات ولائهم لصاحب القرار في التيار، وكادوا يختنقون بغيظهم، فيقعوا في شرّ ذواتهم، مثلما خنقوا أنفاس كل المواطنين وقبضوا على عنق البلاد.

في كل حال، صحيحٌ ما قاله أحدهم أننا نعيش أزمة، فهي ذاتُها الأزمة التي يعيشها كل لبنانيّ يعاني جرّاء هذا العهد الوبائي.

أما استحضار المفوهين جميعهم دون استثناء مآسي الماضي الأليمة، لزرعها حقداً من جديد، فذلك ليس بغريب إطلاقاً وقد كان سايسهم ولا يزال غارقاً في ثنايا الأحقاد ونبش القبور على حساب دماء اللبنانيين. لكننا في وجه كل هذا الحقد متمسكون أكثر بكل ما أنجزناه من مصالحات حقيقية كونها تزيد من غيظهم على ما يبدو.

يبقى أن نحمد الله أننا لا نبحث عن تحالفات بالخارج على حساب وطننا، كما فعلوا هم مراراً وتكراراً. أما لجهة حلفاء الداخل فمِن نِعَمه علينا أن لا حلفاء لنا على شاكلتكم تلتحفون توريةً رداء الدولة فيما أنتم من دمّرها بالكامل عن بكرة أبيها، وكل ردودكم الوضيعة لن تغطي ما ارتكبه هذا العهد ورئيسه بحق لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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