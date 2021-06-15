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“الإشتراكي”: لا صحة للخبر عن انفجار المرفأ المنسوب إلى جنبلاط

منذ 6 ساعات
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي: “يتناقل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخبر غير صحيح منسوب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول انفجار المرفأ. إن موقف جنبلاط من القضية معروف وقد أعلنه مرارا، وسوى ذلك غير صحيح على الإطلاق”.

وجاء في التغريدة بحسب الرابط الآتي https://anbaaonline.com/news/95210 ما يلي:
“يبدو انه بعد ان نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى؟”.

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