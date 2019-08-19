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“الإشتراكي”: نتمنى أن يكون عون على مسافة واحدة من الجميع

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أعلن مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لـ”الجمهورية” أن “الإشتراكي” عبّر بوضوح عن ترحيبه برئيس الجمهورية ميشال عون في الشوف بين أهله وفي منزله.

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وامل أن تكون هذه الزيارة فاتحة لصفحة جديدة على المستوى الوطني والعلاقة السياسية التي تجمعنا بالرئيس عون، الذي نتمنى أن يلعب دوماً دوره الدستوري من ناحية أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء. ولفت الريس الى أنّ جنبلاط يستعدّ لزيارة الرئيس عون في المقر الرئاسي الصيفي فور عودته من السفر.

 

المصدر الجمهورية

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