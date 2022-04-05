الأربعاء 5 رمضان 1443 ﻫ - 6 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإشكال العائلي في طرابلس.. الجيش يوقف 3 متورّطين

منذ 7 ساعات
الجيش اللبناني في التبانة - أرشيف

الجيش اللبناني في التبانة - أرشيف

A A A
طباعة المقال

ألقى الجيش اللبناني القبض على ثلاثة أشخاص من مطلقي النار في طرابلس خلال الإشكال العائلي الذي وقع أمس وتطوّر اليوم.

ونفّذت قوة من الجيش، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات عملية دهم عدة منازل حيث أوقفت المتورطين، وضبطت أقنعة واقية من الغاز.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 5/4/2022، تطور إشكال عائلي في الحارة البرانية في مدينة طرابلس إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من الإصابات الطفيفة، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات وعمدت إلى ملاحقة مطلقي النار كما دهمت عدة منازل وتمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، وتم ضبط أقنعة واقية من الغاز، وتستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

كذلك نفذت دورية من الجيش والمديرية المذكورة عمليات دهم منازل عدة في منطقة أبي سمرا حيث ضبطت بنادق نوع كلانشنكوف عدد 6 إضافة إلى مماشط وذخائر وجعباً عائدة لها وأجهزة لاسلكية وأصفاد.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

البابا فرنسيس
هل سيزور البابا لبنان؟… تفاصيل من مراسلنا في روما
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
بو حبيب يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي سبل إنجاح الانتخابات
الوزير عباس الحلبي
الحلبي: المناهج ليست حكرًا على وزارة التربية إنّما هي عمل مشترك

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
نائب رئيس الحكومة يعلن إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي
خالد الضاهر
“التيار” سبق “القوات” إلى خالد الضاهر… ست سنوات
حموضة المعدة - تعبيرية
حموضة المعدة.. تناولوا هذه المشروبات للحدّ من المشكلة!