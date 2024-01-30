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الإضراب يُهدّد بشلّ الدولة.. وميقاتي يسعى لعقد جلسة حكومية "منتجة"

منذ ساعتين
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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يعود الإضراب في الإدارات العامة ليطلّ برأسه من جديد، ويهدد بشلّ الدولة، في ظل دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب العام، لتتجه الأنظار إلى الحلول المرتقبة والتي قد تقدم عليها حكومة تصريف الأعمال.

وكشفت مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” أن الرئيس نجيب ميقاتي يدرس إمكانية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

إلّا أنّ المصادر لفتت إلى أنّ ميقاتي يحرص على أن تكون الجلسة منتجة ومن دون خلافات بين الوزراء، لأنه أصبح من الضروري اجتماع الحكومة بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب.

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