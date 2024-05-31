الإعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. كيف جاء ردّ الحزب؟

أعلن “حزب الله”، اليوم الجمعة، أنه استهدف مستوطنات جعتون وعين يعقوب ويحيعام في الجليل الغربي، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وجاء في بيان له: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء الذي طال الدفاع المدني في بلدة الناقورة وسيارة الإسعاف التابعة له والمسعفين فيها ‏والذي أدى الى استشهاد وجرح الطاقم، قصف مجاهدونا مستعمرات جعتون وعين ‏يعقوب ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

نصرالله: جبهة الجنوب هي جزء من المعركة

فيما لفت الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريمياً للعلامة الشيخ علي كوراني، في “مجمع الإمام المجتبى” في الضاحية الجنوبية، إلى أن “جبهة الجنوب تواصل عملها وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة، هذه معركة وجود ومصير وهي كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته وسيادته”.

وأضاف: “المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي يقف عاجزا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية”.

وأشار الى أن “رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم”.