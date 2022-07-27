الإعلام الاسرائيلي: الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء

أزمة كاريش لاتزال مستمرة حتى الساعة ولا دخان ابيض لحل هذه الخلافات مع اسرائيل من قبل الجانب اللبناني، ولكن زعمت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” بأن “مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل”.

وفي تقريرها، ادّعت “كان 11” إلى أنه “من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل، حاملا معه إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط بين مطالب “إسرائيل” ومطالب لبنان، وستكون منصة غاز كاريش مدرجة في أراضي إسرائيل، وستقوم نفس الشركة بالتنقيب في كل من إسرائيل ولبنان”.