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"الإعلام المرئي والمسموع": لرفع الصوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافة

منذ 6 دقائق
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إعتبرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، في بيان، أن “القرار الاسرائيلي في حظر بث قناة الجزيرة واغلاق مكاتبها اجراء مواكبا لسياسة القتل وسفك الدماء التي دأبت عليها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني”، لافتة الى أن “هذا القرار يهدف إلى محاولة طمس حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وكم الافواه وإسكات الصورة التي تنقل سردية الحق، وهذا الامر برسم كل من يرفع شعارات الدفاع عن حقوق الانسان سواء كان ذلك دولا او جمعيات او افراد”.

وأضاف البيان: “وفي هذا السياق، لا يسع مجلس العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الا مناشدة الضمائر الحية في العالم الى رفع الصوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافة، أكانت قوى بشرية او مؤسسات اعلامية وصحية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني”.

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