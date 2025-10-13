الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
الإعمار ممنوع في لبنان حتى نزع السلاح!

منذ 35 دقيقة
سيارات متضررة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان 1 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أفادت مصادر دبلوماسية لـ “الجديد”، بأن “إعادة الإعمار ممنوعة عن لبنان حتى انتهاء الحرب ونزعِ السلاح وتثبيت الحدود والوصول الى اتفاق نهائي”.

وأشارت إلى أن “لا رادع لإسرائيل في خططها لتدمير حزب الله عسكرياً وأمنياً فالمخططات تشمل البيئةَ والاقتصاد والمنازل والمدنيين”.

من زاوية آخرى، أكّد رئيس جلس النواب تبيه بري، الذي كان يتحدث قبل الإعلان عن تقديم لبنان شكوى ضد إسرائيل إلى ​مجلس الأمن​: “الرسالة الإسرائيلية وصلت بمنع إعمار البلدات المدمّرة، وأن الردّ عليها لن يكون إلا بوحدتنا الوطنية التي تتطلب منا جميعاً الترفع عن تبادل الحملات، والكفّ عن المهاترات، بالتلازم مع تكثيف تحركنا الدبلوماسي، كما يجب عدم الاكتفاء بإصدار البيانات، والتقدم من مجلس الأمن بشكوى تتطلب انعقاده للنظر في العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي يستهدف بنيتنا الاقتصادية للضغط علينا للدخول معها بمفاوضات مباشرة، وهذا مرفوض بإجماع اللبنانيين. وتبرير عدوانها بادعائها أنها تواصل تدميرها البنى العسكرية لـ”حزب الله” ليس في محله، لأنه أتى على هذا العدد الكبير من الآليات والمعدات التي تستخدم لإعادة الإعمار، وليس لشيء آخر”.

