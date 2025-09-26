الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
الإفراج عن رياض سلامة وكيله يؤكد فتح صفحة جديدة في المحاكمة

منذ ساعتين
رياض سلامة

رياض سلامة

أُفرِج عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن نفّذ وكيله القانوني، المحامي مارك حِقّة، قرار إخلاء السبيل تحت رعاية أمنية مشدّدة.

وأوضح حِقّة أنّ الإفراج عن سلامة جاء بناءً على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، بعدما تمّ إيداع الكفالة إيمانًا بالقضاء. وأكّد أنّ هذه الخطوة تشكّل “صفحة جديدة في محاكمة سلامة”، لافتًا إلى أنّ ما يحيط الملف من “تلفيقات واتهامات لا تستند إلى أساس من الصحة”، معربًا عن أمله في أن تسير المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وأضاف أنّ القاضي الحجار قام بإجراء روتيني للتحقّق من مصدر الأموال، وهو إجراء متّبع عادةً، مشدّدًا على أنّ التحقيق سيستكمل بسرية تامة، وكل من يود الإدلاء بمعلومات أمام القضاء يستطيع ذلك عبر القنوات الرسمية بعيدًا عن الضغوط الشعبية

