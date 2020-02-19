الإمارات.. أحكام نهائية ضد خلية حزب الله اللبناني‎ ”الإرهابية“

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أصدرت المحكمة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحكامها النهائية بحق الخلية ”الإرهابية“ المرتبطة بتنظيم ”حزب الله“ اللبناني، بحسب ما أوردته صحيفة ”غلف نيوز“ الإماراتية، الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة، إن الحكم الصادر، الثلاثاء، من محكمة أمن الدولة، بحق المدعى عليهم، نهائي وغير قابل للاستئناف، وشمل أحكاماً بالسجن المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات والبراءة لآخرين.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الاتحادية العليا وجهت للمتهمين تهمة تأسيس خلية مرتبطة بتنظيم ”حزب الله“ اللبناني، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي قدمه اثنان من المتهمين الأول هو فادي أ. س. والمتهم الثاني علي ن. د، وأمرت المحكمة بمصادرة معدات الاتصالات المستخدمة في الجريمة.

وأيدت المحكمة العليا الإماراتية الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات الذي صدر بحق حسين م. وأحمد ن. وكلاهما لبناني الجنسية، كما فرضت غرامة مالية على أحمد ن. م. بمبلغ 820 دولاراً (3000 درهم إماراتي) درهم لحيازته سلاح ناري دون ترخيص.

وقررت المحكمة براءة كل من مصطفى حسين وهو سويدي الجنسية، وحسين أ. ز. وعلي حسن ومحسن القاسم وجهاد م.أ، وكلهم ​​لبنانيو الجنسية، من جميع التهم المنسوبة إليهم، بحسب الصحيفة.

وأمرت المحكمة بترحيل المتهمين من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وصادرت كافة معدات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وألزمتهم بكافة المصاريف القضائية.

يذكر أنه تم اعتقال المتهمين المذكورين، وجميعهم لبنانيون، باستثناء متهم سويدي من أصل لبناني، أواخر عام 2017 ومطلع 2018، وجميعهم عاشوا وعملوا في الإمارات لأكثر من 15 عاماً.