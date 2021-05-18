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الإمارات تستنكر تصريحات “شربل وهبة”.. مشينة وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 7:45 مساءً
وزارة الخارجية الإماراتية

وزارة الخارجية الإماراتية

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أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية، أنها استدعت ​السفير اللبناني​ لدى البلاد على خلفية التصريحات “المشينة” من قبل وزير خارجية لبنان في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة​.

وأفادت وكالة “وام” الإماراتية الحكومية بأن وزارة الخارجية أعربت “عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وهبة والتي أساءت إلى السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وكانت قد دانت وزارة الخارجية السعودية “التصريحات المسيئة التي صدرت عن وزير خارجية لبنان شربل وهبة”، مشيرة الى أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية”، وأعلنت عن “استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات الوزير وهبة”.

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