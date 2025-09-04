الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإمارات: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية خطوة مهمة لدعم الاستقرار

منذ 15 دقيقة
علم الإمارات

علم الإمارات

A A A
طباعة المقال

رحّب وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة الإمارات بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره “خطوة مهمة لدعم الاستقرار”.

وأكد أن “الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة”، داعيا إلى “ضرورة وقف مسار التهجير والاستيطان في فلسطين”.

وأشار المرر إلى أن الإمارات شاركت في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الصادر عنه، الذي يشكّل وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن “الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُبنى عليه عبر حشد دعم دولي أكبر، ليس فقط لوقف الحرب في غزة، وإنما أيضاً لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي”.

وأضاف أن “الإمارات ترى ضرورة وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشريف، بما في ذلك مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين، بمن فيهم المتطرفون من الحكومة الإسرائيلية نفسها”.

وأكد أن “الضغط الدولي الفاعل مطلوب للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين، وصولاً إلى الحل العادل والشامل والمستدام”.

وشدد المرر على “أهمية توحيد سردية السلام ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن “الإمارات تقوم بدور نشط في هذا المجال، سواء من خلال قيادتها للجهد الإنساني في قطاع غزة أو عبر توظيف أدواتها السياسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات” ، كما نقلت “سكاي نيوز عربية “.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات شارل الحاج
    وزير الاتصالات: المسؤولية هي عنوان جلسة الغد
    طقس لبنان
    لبنان على موعد مع تقلبات جوية تدريجية… كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    الرئيس سلام: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف إعتداءاتها على لبنان

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟